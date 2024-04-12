İstanbul Fatih Camii'nde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPAR

İstanbul Fatih Camii'nde Gazze'ye yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları, torunları ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan konuşmalarda İsrail ve ABD kınandı, AKP iktidarına İsrail'le ticaret 'tamamen kaldırılsın' çağrısı yapıldı

Fatih Camii'nde cuma namazı için bir araya gelen bir grup, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ve Gazzeli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan vatandaşlar basın açıklaması ve protesto gösterisi düzenledi.

Açıklama sırasında, "Kahrolsun ABD, Katil İsrail", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları atıldı. Alanda yapılan konuşmada AKP iktidarına çağrı yapıldı; "İsrail ile ticaretin sınırlandırılmasını değil, kaldırılmasını istiyoruz. Eğer Türkiye'den İsrail'e bir gemi gidecekse o gemi bizi taşımalı denildi.

Avluda yapılan konuşmalarda bir konuşmacı da Kemalistleri hedef aldı. Bazı sosyal medya paylaşımlarına atıfta bulunan konuşmacı Kemalistlerin, Haniye'nin çocuk ve torunlarının ölüm haberini aldığı anlardaki Allah'a teslim olma halini anlamadıklarını savundu.