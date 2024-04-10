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Pazaryeri'de Geleneksel Mezarlık Ziyareti

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dini bayramlarda namaz sonrası cami çıkışında toplu mezarlık ziyareti geleneği yaşatılıyor.

Toplu mezarlık ziyareti ramazan bayramlarında birinci gün bayram namazından sonra, kurban bayramlarında ise arife günü ikindi namazının ardından yapılıyor.

Geleneği yaşatan Pazaryeri halkı, ilçedeki 10 camide bayram namazlarını kıldıktan sonra toplandı.

Din görevlileri eşliğinde ilçe mezarlığına giden yaklaşık 3 bin kişi, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinin bakımını yapmalarının ardından mezarlıktan ayrıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Pazaryeri halkının asırlardır sürdürdüğü bu geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Pazaryeri Bilecik Yaşam Güncel Haberler

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