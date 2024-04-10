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Diyarbakır'da vatandaşlar bayram namazı için Ulu Cami'ye akın etti

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Diyarbakır'da vatandaşlar bayram namazı için Ulu Cami'ye akın etti

DİYARBAKIR - İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için akın etti.

Merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ulu Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.

Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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