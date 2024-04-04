Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat?

Kadir Gecesi namazı kılınışı, saati ve kaç rekat olduğu, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan özel günlerden biridir. Bu anlamlı günde duaların edilmesi, namazların kılınması ve ibadetlerin yerine getirilecek. Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Kadir Gecesi namazı saat kaçta? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Detaylar haberimizdedir…

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI

Kandil namazıyla ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan resmi bir bilgi henüz yayımlanmamıştır. Ancak, Hz. Muhammed (S.A.V)'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu özel gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından önerilen bir ibadet şeklidir.

Tesbih namazı dört rekât olup şu şekilde kılınır: İbadete başlamadan önce "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" niyet edilir. Ardından Sübhâneke okunur ve 15 kez "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunur ve tekrar 10 kez "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varışta, rükûdan kalkışta, secdede ve secdeden kalkışta tekrarlanır. Her rekâtta toplam 75 tesbih edilmiş olur. İkinci rekâta geçildiğinde yine önce 15 kez tesbih okunur, ardından besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunur ve 10 kez tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanır ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

KADİR GECESİNDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

Kadir Gecesi'nde 4 rekat veya 12 rekat namaz kılınmakta.

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.