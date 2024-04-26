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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı?

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Cuma namazının nasıl kılınacağı, kaç rekat olduğu ve farz olup olmadığı konuları, İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazının detayları arasındadır. Cuma namazı, İslam dininin beş vakit namazının yanı sıra özellikle erkekler için farz olarak kabul edilir. Cuma namazının kılınış şekli ve rekat sayısı konusunda bilgi sahibi olmak, bu ibadeti doğru bir şekilde yerine getirebilmek için önemlidir.

Cuma namazı, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Fakat birçok kişi Cuma namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl kılınması gerektiğini tam olarak bilmiyor. Cuma namazının rekat sayısı ve kılınış şekli hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır.

Cuma namazı toplamda 16 rekattır.

  • 4 rekat Cuma namazı ilk sünneti
  • 2 rekat Cuma namazı farzı
  • 4 rekat Cuma namazı son sünneti
  • 4 rekat Zuhri Ahir namazı
  • 2 rekat vaktin son sünneti

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.

Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta, Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

İki rekat Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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