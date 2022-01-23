- Bursa'da kardan itfaiyeye yoğun ilgi Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak kar sevinci yaşadılar.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Bursa'da kardan itfaiyeye yoğun ilgi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak kar sevinci yaşadılar.

İnegöl'de 24 boyunca görevde olan İtfaiye ekipleri de itfaiye Müdürlüğü önüne kardan itfaiye eri yaptılar. İtfaiye eri giysisi ve kaskı takılan kardan adamı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.