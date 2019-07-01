Burdur'da evi yanan aileye yardım eli uzandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 45 yıldır değirmen işletmeciliği yapan yaşlı çiftçin kaldığı gecekondu yanınca aile için yardım çalışması başlatıldı.

Ömer ve Zeynep Baysal çiftçinin, Karamanlı Barajı'nı besleyen su yatağı üzerinde yer alan ve 100 yılı aşkın süre önce yapıldığı belirtilen "Bey Değirmeni" yanında inşa ettikleri gecekondu, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ailenin maddi durumunun iyi olmaması dolayısıyla Kaymakamlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Belediye Başkanlığı yardım yapılması yönünde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında AFAD tarafından çadır kuruldu, Kızılayın yardım paketleri aileye ulaştırıldı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, dün akşam çıkan yangında ailenin kaldığı gecekondunun kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yaralanma ve can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Selimoğlu, "Ama kaldıkları ev eşyalarıyla birlikte tamamen yok oldu. Kaymakamımız, Burdur AFAD Müdürlüğü ve belediyemizce yerinde inceleme yapılarak ailenin yanında olduğumuzu belirttik. Kaymakamlık ile ailemizi ev sahibi yapmak için çalışmamızı yürüteceğiz. Ailemizin, kılık, kıyafet, yiyecek, içecek ile ev ve eşyaları birlikte mağduriyetlerini gidermek için sonuna kadar ailemizin yanındayız." dedi.

Kaynak: AA