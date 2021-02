Bright Osayi-Samuel: Dünyanın en iyi kanat oyuncusu olacağımı düşünüyorum

"Süper Lig, Championship'e göre tempo anlamında daha yavaş""Kendimi geliştirmek için Mesut'tan çok fazla şey öğreniyorum""O dönemlerde vermiş olduğum kararın hayatımdaki en önemli karar olduğunu düşünüyorum""Son 2 yıl kariyerimdeki en iyi sezonlardı"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı İngiliz futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Göztepe maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Samandıra Can Bartu Tesisleri 'ne düzenlenen basın toplantısında konuşan Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takıma geldiği zamandan bu yana mutlu olduğunu ifade ederek, "Takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldular. Bu zamana kadar kendi adıma çok iyi geçti. Birkaç maç da oynadım keyif alarak. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum" dedi."FENERBAHÇE'YE GELMEMDEKİ ANA FAKTÖR EMRE BELÖZOĞLU"Kendisini isteyen birçok takım olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ediş nedeni hakkında bilgiler veren 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Aslında ana sebep sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'nun görüşleriydi. Menajerimle de aynı şekilde görüştü. burada benim kendimi geliştirme imkanımın olduğunu paylaştı. Bu fikir kafamda belirdi. Emre Belözoğlu'nun konuşması ana faktördü buraya gelişimde. Benim için de fırsattı buraya gelmek. Genç bir futbolcu olarak menajerimle de konuşarak buraya gelip kendimi geliştirmek istedim" diye konuştu."GOL VE ASİST ANLAMINDA KENDİMİ GELİŞTİRMEM GEREKİYOR"Genç bir oyuncu olduğunu ve geliştirmesi gereken birçok yönünün bulunduğunu kaydeden Bright Osayi-Samuel, "Final kararları anlamında, gol atma şansı yaratma anlamında kendimi geliştirmem gerekiyor. Hız konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz ama sizleri izleyenler gol ve asist beklerler, bunları geliştirmek istiyorum. Kulüp de bundan kazanım elde edecektir. Geldiğimden bu yana da çok iyi karşılandım. Kendimi burada çok rahat ve iyi hissediyorum. İyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirmek için de elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı."SÜPER LİG, CHAMPİONSHİP'E GÖRE TEMPO ANLAMINDA DAHA YAVAŞ " Spor Toto Süper Lig ile İngiltere Championship arasındaki farkı değerlendiren Osayi, "İlk maçımda aslında girmiş olduğum ikili mücadelelerden sonra fiziğe dayalı olduğu gördüm. Daha önce de izlemiştim Süper Lig'i, fiziksel rekabetleri görüyordum. Fizik anlamında daha fazla ama Championship'e göre tempo anlamında daha yavaş. Oyuncuların da daha teknik olduğunu görüyorum. Burada çalışan insanların tutkusu daha fazla. Galatasaray maçından sonra içerideki hava, kızgınlığı ve gerginliği bu tutkuyu daha fazla çıkardı ortaya" dedi."KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN MESUT'TAN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİYORUM"Osayi-Samuel, Mesut Özil ile aynı takımda oynamasıyla ilgili olarak, "Genç bir oyuncuyum; kendisi Real Madrid'de de oynamış bir oyuncu. Onun geldiğini de duyunca buraya gelme isteğim daha da arttı. Kendimi geliştirme anlamında Mesut Özil'den çok şey öğreniyorum" diye konuştu."BASKI HER ZAMAN VAR"Kadıköy'de maça çıkacak olmasının üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı sorulan Osayi-Samuel, "Baskı her zaman var. Nerede olduğu önemli değil, futbolcuysanız bunu hissedersiniz. Baskıyı güven olarak kullanmak istiyorum. Nasıl hissettikleri önemli. Bu anlamda onların da beklentilerini karşılamak ve nasıl iyi olduğumu göstermek istiyorum. Buraya gelene kadar da taraftarlardan çok mesaj aldım, çılgıncaydı. Fenerbahçe taraflarının videolarını da izlemiştim. İngiltere'de Türk arkadaşlarım var. Onlar da bana anlatmıştı Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu. Buraya geldiğimde onların nasıl olduğunu gördüm. Benim için asıl hedef taraftarın beklentisini karşılamak" şeklinde konuştu."O DÖNEMLERDE VERMİŞ OLDUĞUM KARARIN HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Geçmişte Manchester United scout'unun kendisini takip ettiği hatırlatılarak Blackpool'u tercih etmesi sorulan Osayi-Samuel, şu yanıtı verdi: "O dönemlerde vermiş olduğum kararın hayatımdaki en önemli karar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir teklif geldiğinde Manchester United ve Arsenal gibi takımlardan teklif geldiğinde gitmek istersiniz. Ben, annem ve babamla görüştüğümde o zamanlar benim açımdan zor olacağını düşündük. Kendimi daha çok geliştirmek anlamında kariyerimi ilerletmek anlamında Blackpool'a gittim. Ailemle de görüştüler ve benim kendimi daha fazla geliştireceğim yönünde oldu ve her zaman kendi adıma doğru kararları vermeye çalışıyorum.""SON 2 YIL KARİYERİMDEKİ EN İYİ SEZONLARDI"

Osayi-Samuel, kendisine koyduğu bir limit olmadığını ifade ederek, "Her zaman temennim kendimi geliştirmek. Son 2 yıl kariyerimdeki en iyi sezonlardı. Bu seviyede çalışırsam kendimi en üst seviyeye çıkarabileceğimi düşünüyorum. Çok çalışırsam, zayıf noktalara çalışıp geliştirirsem, dünyanın en iyi futbolcusu olacağımı düşünüyorum. Kanat oyuncusu olarak iyi çalışırsam bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN