Borsada günlük işlemler (1) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,02 -9,46 116,13 Acıpayam Selüloz 12,07 -0,58 91,14 Adel Kalemcilik 19,55 -6,19 24,52 Adese Alışveriş Ticaret 2,16 0,47 51,23 Afyon Çimento 4,16 -1,42 82,59 Ak Enerji 2,05 0,99 88,07 Akbank 4,87 0,00 -39,95 Akçansa 12,80 -1,99 32,04 Akdeniz Yatırım Hold. 5,67 -8,10 168,72 Akfen GMYO 3,41 3,02 -15,80 Akın Tekstil 16,79 -4,33 21,75 Akiş GMYO 2,85 -1,04 -9,02 Akmerkez GMYO 48,16 -5,66 114,95 Aksa 6,85 0,15 -2,19 Aksa Enerji 5,87 0,00 54,47 Aksigorta 7,31 -1,22 34,92 Aksu Enerji 10,60 -1,76 -28,72 Alarko Carrıer 109,40 1,48 83,17 Alarko GMYO 16,19 0,50 10,15 Alarko Holding 5,63 1,81 -5,38 Albaraka Türk 1,51 0,00 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 26,16 -0,61 117,28 Alkim Kağıt 14,12 -1,33 160,53 Alkim Kimya 14,02 0,50 126,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 1,45 241,46 Altınyunus Çeşme 77,55 10,00 676,28 Anadolu Cam 5,56 0,00 31,35 Anadolu Efes 21,00 1,65 -1,31 Anadolu Grubu Holding 18,05 -2,43 2,62 Anadolu Hayat Emek. 7,47 0,54 22,76 Anadolu Isuzu 14,14 -2,68 16,19 Anadolu Sigorta 6,44 0,78 55,05 Anel Elektrik 5,49 -0,90 71,28 Arçelik 23,98 1,78 15,07 ARD Bilişim Teknolojileri 31,38 5,51 Arena Bilgisayar 35,80 -2,82 391,42 Armada Bilgisayar 91,30 6,04 457,05 Arsan Tekstil 5,61 4,08 56,70 Artı Yatırım Holding 7,27 9,98 797,53 Aselsan 16,57 -0,48 58,73 Ata GMYO 3,51 -0,57 -22,52 Atakule GMYO 2,32 -2,52 20,83 Atlantis Yatırım Holding 2,26 -3,42 126,00 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 55,19 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,26 -0,30 -1,09 Avrasya GMYO 2,29 -2,55 51,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,46 -1,20 35,16 Avrasya Stratejik GMYF 1.445,70 0,00 12,43 Avrupa Yatırım Holding 2,66 9,92 72,73 Ayen Enerji 5,42 -0,37 56,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,39 9,67 283,11 Aygaz 11,28 -0,18 -7,13 Bagfaş 16,18 3,19 -3,80 Bak Ambalaj 12,69 3,17 74,20 Balatacılar Balatacılık 4,33 9,34 249,19 Bantaş Ambalaj 4,00 -3,61 58,73 Banvit 25,32 -0,47 36,35 Baştaş Başkent Çimento 5,03 9,83 94,21 Batı Çimento 3,74 0,81 12,99 Batısöke Çimento 1,76 -1,12 34,35 Bayrak Taban Sanayi 7,20 -0,55 Bera Holding 9,46 0,42 145,71 Berkosan Yalıtım 5,89 -1,83 114,96 Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 7,37 48,57 Beyaz Filo 7,77 9,90 148,26 Bilici Yatırım 5,14 1,38 79,32 Bim Mağazalar 70,15 -0,07 51,81 Birko Mensucat 0,57 -6,56 83,87 Birlik Mensucat 2,73 -7,14 139,47 Bizim Mağazaları 15,52 0,06 38,94 Bomonti Elektrik 6,34 9,88 395,31 Borusan Mannesmann 13,29 -2,28 16,07 Borusan Yat. Paz. 112,10 -0,62 87,10 Bosch Fren Sistemleri 870,50 -1,97 202,49 Bossa 10,22 -2,01 26,80 Brisa 11,50 -1,03 22,61 Burçelik 21,30 0,76 266,61 Burçelik Vana 57,00 -2,98 487,02 Bursa Çimento 5,85 0,17 46,13 Carrefoursa 16,39 10,00 247,98 Casa Emtia Petrol 30,02 -3,91 219,70 Ceo Event Medya 4,25 -1,16 16,05 Coca Cola İçecek 45,34 1,61 19,76 Cosmos Yat. Holding 6,05 10,00 196,57 Credıtwest Faktorıng 4,49 -5,67 55,90 Çelebi 69,20 -1,00 -30,35 Çelik Halat 12,25 -0,49 88,46 Çemaş Döküm 1,60 -3,03 27,64 Çemtaş 12,13 0,00 49,22 Çimbeton 101,10 -9,97 145,03 Çimentaş 35,56 -9,97 137,07 Çimsa 12,26 -1,92 35,02 Çuhadaroğlu Metal 5,52 -5,96 73,04 Dagi Giyim 11,55 0,43 362,00 Dagi Yatırım Holding 7,52 -1,70 232,74 Dardanel 12,22 -1,29 222,43 Datagate Bilgisayar 11,10 -0,54 42,13 Demısaş Döküm 7,31 9,92 110,06 Denge Holding 3,49 3,87 154,74 Deniz GMYO 3,18 2,58 51,13 Denizli Cam 7,16 -3,50 -14,15 Derimod 8,20 -2,61 14,85 Derlüks Deri 8,30 2,47 105,15 Desa Deri 6,40 -2,88 40,97 Despec Bilgisayar 9,87 0,82 132,78 Deva Holding 19,34 -0,46 116,63 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,10 9,91 Diriteks Diriliş Tekstil 1,87 -6,97 139,74 Ditaş Doğan 31,62 -4,18 232,31 DO-CO 322,50 -0,40 -42,82 Doğan Burda 20,34 0,00 235,09 Doğan Holding 2,32 2,65 29,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -9,06 58,18 Doğusan 3,66 -0,81 75,96 Doğuş GMYO 10,80 -2,70 138,41 Doğuş Otomotiv 15,00 -1,12 57,56 Döktaş Dökümcülük 32,14 -9,97 1,56 Duran Doğan Basım 18,76 -2,04 33,62 Dyo Boya 6,80 1,04 38,78 Eczacıbaşı İlaç 6,62 -1,78 81,34 Eczacıbaşı Yatırım 19,15 -0,73 98,81 Edip Gayrimenkul 3,26 -4,96 134,53 Ege Endüstri 743,00 -1,07 32,07 Ege Gübre 118,80 4,58 140,99 Ege Profil 19,40 4,02 62,07 Ege Seramik 6,43 2,06 74,80 Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 -7,96 225,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 -6,54 156,41 Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 -7,50 270,00 Egeplast 17,05 6,23 36,40 Ekiz Kimya 9,70 -7,35 1490,16 Emek Elektrik 3,60 1,98 126,42 Eminiş Ambalaj 18,77 9,96 1134,87 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 22,96 Enerjisa Enerji 8,70 0,35 29,16 Enka İnşaat 7,20 7,46 28,99 Erbosan 23,70 -0,92 -5,12 Ereğli Demir Çelik 9,22 -0,97 4,67 Ersu Gıda 4,61 1,77 122,71 Escort Teknoloji 3,75 -0,79 169,78 Etiler Gıda 3,30 -4,35 182,63 Euro Kapital Yat. Ort. 2,27 -2,99 41,54 Euro Trend Yat. Ort. 2,79 9,84 133,70 Euro Yat. Ort. 2,10 -2,33 86,54 Euro Yatırım Holding 2,08 -4,59 38,67 Fade Gıda 7,03 3,38 Fenerbahçe Futbol 31,74 9,98 119,35 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,70 0,05 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,40 0,23 -3,72 F-M İzmit Piston 122,20 9,99 158,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,46 -4,59 62,03 Ford Otosan 89,90 -1,75 35,98 Formet Çelik Kapı 3,28 1,86 9,33 Frigo Pak Gıda 22,22 -5,37 217,18 Galatasaray Sportif 3,98 5,57 96,06 Garanti Bankası 6,66 -0,45 -40,22 Garanti Faktoring 10,90 -0,46 181,65 Garanti Yat. Ort. 2,53 -1,94 136,89 Gedik Y. Men. Değ. 8,94 -0,45 184,26 Gedik Yatırım Holding 24,30 0,50 215,99 Gediz Ambalaj 18,36 6,13 171,60 Gentaş 2,94 0,34 42,58 Gersan Elektrik 6,80 -0,44 113,17 Global Men. Değ. 4,86 -5,63 158,51 Global Yat. Holding 4,35 -0,68 -10,68 Good-Year 4,98 0,20 22,96 Göltaş Çimento 25,60 -4,12 43,90 Gözde Girişim 5,41 -0,18 5,25 GSD Denizcilik 4,39 0,46 71,48 GSD Holding 2,11 0,48 41,61 Gübre Fabrik. 29,06 3,56 221,46 Güler Yat. Holding 16,12 0,06 694,09 Halk GMYO 2,50 3,31 114,66 Hatay Tekstil 11,69 -1,85 73,60 Hedef Girişim 3,90 -2,74 63,43 Hektaş 12,90 2,38 60,85 HUB Girişim 18,44 -0,32 96,41 Hürriyet Gzt. 1,82 -1,62 59,65 ICBC Turkey Bank 7,23 -4,74 37,19 İdealist Danışmanlık 7,45 4,93 124,40 İdealist GMYO 5,66 0,00 84,97 İhlas Ev Aletleri 2,22 -0,45 -29,07 İhlas Gayrimenkul 1,44 -0,69 20,00 İhlas Gazetecilik 5,17 -3,54 13,88 İhlas Holding 1,05 -0,94 15,38 İhlas Yayın Holding 1,20 1,69 43,95 İndeks Bilgisayar 14,88 2,83 58,64 Info Yatırım 9,10 -6,47 87,14 İntema 19,04 0,95 105,62 İpek Doğal Enerji 12,17 1,76 57,64 İskenderun Demir Çelik 7,28 0,14 -6,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA Burhan Sansarlıoğlu AA Editörü