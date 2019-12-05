Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
05.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|1,08
|-3,59
|Acıpayam Selüloz
|6,31
|-1,10
|97,51
|Adana Çimento (A)
|7,53
|0,94
|58,31
|Adana Çimento (B)
|5,76
|3,60
|78,57
|Adana Çimento (C)
|2,30
|1,77
|86,83
|Adel Kalemcilik
|15,95
|-0,13
|55,26
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-1,02
|-17,09
|Afyon Çimento
|5,66
|0,71
|23,31
|Ak Enerji
|0,90
|-1,10
|42,86
|Akbank
|7,76
|0,65
|31,86
|Akçansa
|10,20
|-6,42
|55,91
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,71
|0,00
|-14,93
|Akfen GMYO
|3,14
|3,29
|90,30
|Akın Tekstil
|13,33
|-0,07
|47,05
|Akiş GMYO
|3,89
|-0,51
|70,69
|Akmerkez GMYO
|23,14
|0,78
|60,32
|Aksa
|12,44
|-0,32
|87,50
|Aksa Enerji
|3,84
|0,52
|43,28
|Aksigorta
|5,72
|2,14
|82,20
|Aksu Enerji
|12,26
|0,08
|58,81
|Alarko Carrıer
|52,25
|-1,88
|32,75
|Alarko GMYO
|94,60
|2,38
|124,04
|Alarko Holding
|5,51
|2,04
|182,52
|Albaraka Türk
|1,38
|2,22
|13,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,66
|0,34
|102,43
|Alkim Kağıt
|5,34
|2,69
|48,58
|Alkim Kimya
|34,76
|5,98
|61,37
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,48
|-8,22
|141,19
|Anadolu Cam
|3,68
|0,27
|43,48
|Anadolu Efes
|21,78
|1,11
|8,50
|Anadolu Grubu Holding
|16,98
|2,23
|67,55
|Anadolu Hayat Emek.
|6,37
|1,27
|11,86
|Anadolu Isuzu
|12,70
|0,63
|105,50
|Anadolu Sigorta
|4,55
|0,89
|15,90
|Anel Elektrik
|3,08
|0,33
|90,12
|Arçelik
|20,42
|0,99
|29,32
|Arena Bilgisayar
|7,08
|1,29
|60,54
|Armada Bilgisayar
|13,87
|-0,43
|49,30
|Arsan Tekstil
|3,61
|0,84
|122,84
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|0,00
|-4,60
|Aselsan
|19,68
|3,91
|-17,83
|Aslan Çimento
|37,84
|-2,47
|34,38
|Ata GMYO
|3,94
|0,25
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,71
|4,27
|29,95
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|11,11
|62,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,04
|2,29
|65,71
|Avrasya GMYO
|1,57
|0,64
|78,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,87
|-1,58
|73,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,30
|0,01
|2,97
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|0,00
|-33,33
|Ayen Enerji
|3,30
|-3,23
|83,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|4,71
|45,42
|Aygaz
|12,46
|2,21
|25,30
|Bagfaş
|13,98
|-0,50
|190,04
|Bak Ambalaj
|7,23
|-0,41
|53,56
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|-5,77
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|2,37
|0,85
|88,84
|Banvit
|17,34
|-1,37
|60,70
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|-1,21
|21,29
|Batı Çimento
|3,38
|-2,87
|40,25
|Batısöke Çimento
|1,33
|-0,75
|22,02
|Bera Holding
|3,70
|0,54
|79,61
|Berkosan Yalıtım
|2,35
|-0,84
|29,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,01
|-2,90
|85,80
|Beyaz Filo
|3,10
|-0,64
|13,55
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|-0,22
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,58
|3,17
|183,10
|Bim Mağazalar
|45,30
|-0,13
|7,15
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,14
|-1,72
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|11,04
|-0,54
|65,13
|Bolu Çimento
|3,43
|-0,58
|11,08
|Bomonti Elektrik
|1,45
|-2,03
|202,08
|Borusan Mannesmann
|10,29
|0,88
|46,80
|Borusan Yat. Paz.
|47,80
|0,08
|31,94
|Bosch Fren Sistemleri
|242,50
|4,44
|58,73
|Bossa
|8,32
|4,26
|97,90
|Brisa
|7,90
|-1,13
|24,80
|Burçelik
|5,29
|0,95
|64,80
|Burçelik Vana
|4,70
|-0,42
|217,57
|Bursa Çimento
|5,86
|-0,17
|33,18
|Carrefoursa
|4,60
|1,32
|32,18
|Ceo Event Medya
|8,49
|2,04
|Coca Cola İçecek
|35,50
|2,78
|20,07
|Cosmos Yat. Holding
|1,67
|6,37
|72,16
|Credıtwest Faktorıng
|2,14
|-1,38
|105,77
|Çelebi
|112,20
|1,08
|92,30
|Çelik Halat
|6,26
|0,32
|15,86
|Çemaş Döküm
|1,32
|8,20
|73,68
|Çemtaş
|7,89
|0,38
|32,30
|Çimbeton
|37,18
|0,92
|30,00
|Çimentaş
|15,15
|3,20
|19,29
|Çimsa
|9,01
|-1,31
|19,34
|Çuhadaroğlu Metal
|3,08
|-1,60
|73,03
|Dagi Giyim
|2,33
|4,02
|87,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,91
|2,14
|89,11
|Dardanel
|2,25
|1,35
|104,55
|Datagate Bilgisayar
|8,37
|1,33
|95,56
|Demısaş Döküm
|3,25
|1,25
|41,45
|Denge Holding
|1,45
|-2,03
|25,00
|Deniz GMYO
|4,29
|1,18
|41,12
|Denizli Cam
|6,89
|6,49
|32,30
|Derimod
|7,09
|14,35
|152,37
|Derlüks Deri
|4,77
|19,85
|Desa Deri
|4,23
|9,02
|144,51
|Despec Bilgisayar
|4,27
|3,89
|56,32
|Deva Holding
|8,60
|-0,58
|161,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,16
|1,75
|48,72
|Ditaş Doğan
|9,18
|6,99
|79,34
|DO-CO
|504,00
|0,82
|6,35
|Doğan Burda
|5,33
|3,90
|77,08
|Doğan Holding
|1,94
|1,57
|108,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|5,62
|38,52
|Doğusan
|1,95
|-1,52
|-9,91
|Doğuş GMYO
|4,08
|0,00
|93,36
|Doğuş Otomotiv
|9,26
|0,33
|127,69
|Döktaş Dökümcülük
|42,98
|3,82
|427,36
|Duran Doğan Basım
|11,97
|2,57
|134,71
|Dyo Boya
|4,80
|-0,83
|65,52
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|5,19
|50,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,87
|2,17
|54,16
|Edip Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|59,74
|Ege Endüstri
|514,90
|4,13
|65,49
|Ege Gübre
|45,06
|2,46
|117,82
|Ege Profil
|11,51
|-1,29
|37,06
|Ege Seramik
|3,67
|1,10
|23,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|5,56
|46,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|-5,41
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|6,84
|9,44
|78,13
|Ekiz Kimya
|0,63
|-10,00
|90,91
|Emek Elektrik
|1,50
|2,04
|53,06
|Eminiş Ambalaj
|1,43
|2,88
|22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|-0,67
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,49
|4,90
|59,08
|Enka İnşaat
|5,81
|0,69
|33,94
|Erbosan
|24,32
|-0,16
|59,95
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|-0,86
|32,75
|Ersu Gıda
|2,15
|0,00
|133,70
|Escort Teknoloji
|1,35
|14,41
|77,63
|Etiler Gıda
|2,65
|0,00
|24,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,45
|2,84
|105,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,29
|-5,15
|105,87
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|-1,95
|174,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,69
|-0,51
|126,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,27
|3,39
|60,53
|F-M İzmit Piston
|29,52
|11,31
|92,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,00
|19,94
|419,82
|Ford Otosan
|65,60
|3,88
|40,61
|Formet Çelik Kapı
|6,00
|-1,32
|493,68
|Frigo Pak Gıda
|14,79
|5,57
|770,00
|Galatasaray Sportif
|2,20
|-2,22
|77,42
|Garanti Bankası
|10,32
|1,18
|29,65
|Garanti Faktoring
|3,64
|0,55
|83,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,01
|-0,83
|96,83
|Gedik Yatırım Holding
|7,91
|-0,13
|236,60
|Gediz Ambalaj
|6,29
|1,62
|55,53
|Gentaş
|2,06
|5,64
|50,08
|Gersan Elektrik
|3,05
|-1,61
|24,98
|Global Men. Değ.
|1,58
|-0,63
|236,17
|Global Yat. Holding
|4,66
|4,02
|55,85
|Good-Year
|3,53
|2,62
|6,38
|Göltaş Çimento
|16,66
|0,06
|36,06
|Gözde Girişim
|4,16
|2,72
|55,81
|GSD Denizcilik
|2,28
|2,24
|98,26
|GSD Holding
|1,26
|0,80
|57,50
|Gübre Fabrik.
|6,95
|-1,00
|134,80
|Güler Yat. Holding
|1,92
|5,49
|79,44
|Güneş Sigorta
|1,93
|1,05
|37,64
|Halk GMYO
|1,11
|0,00
|72,55
|Halk Sigorta
|1,48
|1,37
|67,70
|Hatay Tekstil
|5,90
|1,03
|71,10
|Hedef Girişim
|2,03
|-0,98
|75,00
|Hektaş
|7,35
|-0,81
|117,29
|HUB Girişim
|13,60
|3,82
|623,40
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|1,90
|73,12
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|0,99
|3,85
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|2,92
|-39,60
|İdealist GMYO
|3,08
|0,98
|88,96
|İhlas Ev Aletleri
|2,49
|0,81
|662,34
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-1,15
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|4,89
|0,00
|701,64
|İhlas Holding
|0,76
|-1,30
|137,50
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-1,25
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|10,51
|0,77
|88,74
|Info Yatırım
|4,65
|-3,12
|351,46
|İntema
|8,86
|2,31
|47,75
|İpek Doğal Enerji
|6,91
|2,07
|28,68
|İskenderun Demir Çelik
|7,47
|0,81
|59,32
(Sürecek)
Kaynak: AA