Borsada en çok değer kaybeden hisseler

15.08.2019 18:49

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 481,00 521,20 -7,71 Türk Telekom 5,25 5,64 -6,91 Coca Cola İçecek 33,06 35,46 -6,77 İş Bankası (C) 5,40 5,76 -6,25 Halkbank 5,34 5,66 -5,65 Akbank 7,18 7,60 -5,53 Ereğli Demir Çelik 6,36 6,73 -5,50 Ülker Bisküvi 17,33 18,25 -5,04 Garanti Bankası 9,28 9,77 -5,02 İskenderun Demir Çelik 6,11 6,43 -4,98 Vakıflar Bankası 4,52 4,75 -4,84 Sabancı Holding 8,63 9,05 -4,64 Yataş 5,41 5,67 -4,59 Mavi Giyim 36,32 38,06 -4,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,55 2,67 -4,49 Gübre Fabrik. 3,71 3,88 -4,38 Aksa 8,21 8,56 -4,09 Anadolu Cam 2,44 2,54 -3,94 İş Fin.Kir. 2,21 2,30 -3,91 Tüpraş 130,00 135,10 -3,77

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)