Bingöl'ün Karlıova ilçesine bu yıl erken gelen leyleklere kar sürprizi
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bu yıl erken gelen leyleklere kar sürprizi

16.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:37
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bu yıl erken gelen leyleklere kar sürprizi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeye erken gelen leyleklere de zor anlar yaşattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeye erken gelen leyleklere de zor anlar yaşattı.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve her yıl mayıs ayında ilçeye gelen leylekler, bu kez martta geldi.

Leyleklerden birinin Kele Mahallesi'nde kurduğu yuvası, dün bastıran yağışla kar altında kaldı.

Yiyecek bulmakta zorluk çeken leylek için mahalle sakinleri yem bıraktı.

Mahalle sakinlerinden Akın Özçelik, "Her yıl mayıs ayında gelmesi gereken leylek, bu yıl erken geldi. Maalesef geldiği gün kar yağdı ve hatta o gün çok soğuktu, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceydi ve buna rağmen ayrılmadı buradan. Yiyecek bulmaktan sıkıntı çekiyor, mahalleli olarak ekmek kırıntısı ve arpa bırakıyoruz yemesi için." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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