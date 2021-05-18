Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
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Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenleyen polis ekipleri satışa hazır mor renkli 3 bin 40 adet 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenleyen polis ekipleri satışa hazır mor renkli 3 bin 40 adet 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında çeşitli suçlardan kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı Bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalar ve toplanan istihbari bilgiler neticesinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.A. isimli şahsı gözaltına alarak evde arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde mor renkte 3 bin 40 adet 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu maddeyle birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 8 bin 490 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A. alınan sağlık raporunun ardından işlemlerinin yapılması için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.A. adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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