Beyoğlu'nda "sosyal mesafe" denetlemesi
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Beyoğlu'nda "sosyal mesafe" denetlemesi

Beyoğlu'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyararak, yan yana ve birbirlerine yakın oturan kişileri tek tek ayırdı.

13.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:55
Beyoğlu'nda

Beyoğlu'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetleme yapan polis ekipleri, yolcuları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyararak, yan yana ve birbirlerine yakın oturan kişileri tek tek ayırdı.

Beyoğlu'nda İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında toplu taşıma araçlarında "Sosyal mesafe" denetlemesi gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, cadde üzerinden geçen toplu taşıma araçlarını denetleme noktasına alarak otobüslerin içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Otobüslerde kimi yolcuların sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana ya da birbirlerine yakın şekilde oturduğu görüldü. Polis bu kişilerin yerlerini tek tek değiştirerek kurala uymaları konusunda kendilerini uyardı.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

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