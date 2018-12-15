Beşir Derneğinden İhtiyaç Sahiplerine Giyim Desteği

Muş'ta faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği Muş İl Temsilciliği, ihtiyaç sahibi 500 aileye kışlık giyim yardımında bulundu.

Cumhuriyet Caddesinde sosyal market açan Beşir Derneği Muş İl Temsilciliği, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. İhtiyacı olan aileler, sosyal markete gelip kendi ihtiyaçlarına göre burada giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. En az 500 aileye piyasa değeri 150 bin TL civarında kıyafet ve ayakkabı yardımı ulaştıran dernek, ailelerin hayır duasını aldı.

'Gönüller yapmaya geldik' düsturuyla yola çıktıklarını ifade eden Beşir Derneği Muş Temsilcisi Fatih Çiftçi, derneğin amacının mahcup ve mazlumlara ulaşmak olduğunu söyledi. Yardımların devam edeceğini ifade eden Çiftçi, "Amacımız ulaşabileceğiniz tüm ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermektir. Elimizden gelen tüm imkanlarla bu yolda hizmet edeceğiz. Gerek ilimizden gerekse il dışından yardımlarını bizim elimizle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Rabbim hepsinden ebeden razı olsun. Bu vesileyle ilimizde ikamet eden veya il dışında olan Muşlu iş insanlarına seslenmek istiyoruz. Hemşehrilenize yardım etmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Muş merkezde bulunan sosyal marketimizde her ay düzenli olarak 100 aileye amacına uygun olarak ihtiyaç sahiplerinin herhangi bir marketten alışveriş yapar gibi ücretsiz gıda ve giyim yardımı yapılıyor." dedi. - MUŞ