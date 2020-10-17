Berlin'de Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi
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Berlin'de Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi

17.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:50
Berlin'de Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Alexander Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Unter den Linden Caddesi üzerinden şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önüne kadar yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez.", "Ermenistan terörizmini durdurun." şeklinde sloganlar atan göstericiler, taşıdıkları dövizlerdeki yazılarla da Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştirdi.

Gösteride, Azerbaycan, Türk ve Alman bayrakları ile üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Ermenistan BM kararlarına uy" yazan pankartlar taşındı.

Brandenburg Kapısı önündeki 18 Mart Meydanı'nda kurulan sahnede konuşma yapan Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Yaşar Musayev, Ermenistan'ın sivil halkı vurmasının terörizm olduğunu ifade ederek, bu saldırıları kınadı.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlıların tek yürek olduğunu ifade eden Musayev, Avrupa ülkelerinin Ermenistan saldırılarına sessiz kalmasını eleştirdi.

Musayev, Avrupa'nın, özellikle Alman medyasının tarafsız olmadığını savundu.

Göstericilere telefonla bağlanarak seslenen Azerbaycan diasporasından sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, bu gösteriyle Azerbaycan'a ve ordusuna destek olunduğunu belirterek, gösteriye katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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