Berkay; "Bizim evde erkeğin dediği olur"

Berkay zirveyi ısıttı

BURSA - Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali 'Whitefest'in 2. döneminde konser veren Berkay, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konser esnasında Berkay,"

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2. kez sahne alan Berkay, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay, Uludağ'daki konserinde, 'Taburcu', 'Lolita', 'Ömrümün Yarı Kalanı', 'Ele İnat', 'İzmirli', 'İnanırım' ve 'Gel Gel' gibi sevilen şarkılarını söyledikten sonra arabesk şarkılara geçti. 'Beni Benden Alırsan', 'Hani Bekleyecektin', 'Kaç Kadeh Kırıldı', 'Nasip Değilmiş' gibi şarkılarını salonu dolduran üniversiteli gençlerle bir ağızdan söyleyen Berkay, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sahnede açıklamada bulunan Berkay," Söz veriyorum bu gün kimse eğlenmeden buradan gitmeyecek"diye konuştu.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Berkay," Ben burada olmaktan mutluyum. Herhalde artık buranın yerlisi olacağım. Bursa artık çok yakın 2 saate gelebiliyoruz. Benim için keyifli bir yolculuktu playstation oynayarak geldim" dedi.

"Bizim evde erkeğin dediği olur"

Berkay," Eşimin tüm istedikleri imkanlar doğrultusunda yerine getirilir. Ama bizim evde erkeğin dediği olur. Eşim benim bir dediğimi iki etmiyor, Allah eksikliğini göstermesin çok güzel bir hanımefendi ile birlikteyim" diye konuştu.