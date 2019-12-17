Benzin dökülerek yakılmak istenen soba parladı: 1 yaralı
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Benzin dökülerek yakılmak istenen soba parladı: 1 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde benzin ile yakılmak istenen sobanın parlaması sonucu bir kişi yaralandı.

17.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16
Benzin dökülerek yakılmak istenen soba parladı: 1 yaralı

'un ilçesinde benzin ile yakılmak istenen sobanın parlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kuluncak köyünde H.H. isimli şahıs, kendi evinde sobayı benzin dökerek yakmak istedi.

Benzinin parlaması sonucu H.H. yaralandı.

Yüzünde yanık oluşan şahıs kendi imkanları sonucu şahıs Espiye Devlet Hastanesine gelirken, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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