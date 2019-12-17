Benzin dökülerek yakılmak istenen soba parladı: 1 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde benzin ile yakılmak istenen sobanın parlaması sonucu bir kişi yaralandı.
17.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16
Giresun'un Espiye ilçesinde benzin ile yakılmak istenen sobanın parlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kuluncak köyünde H.H. isimli şahıs, kendi evinde sobayı benzin dökerek yakmak istedi.
Benzinin parlaması sonucu H.H. yaralandı.
Yüzünde yanık oluşan şahıs kendi imkanları sonucu şahıs Espiye Devlet Hastanesine gelirken, burada tedavi altına alındı.
Kaynak: AA