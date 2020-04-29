Belediyenin hurdadan yaptığı arazi araçları ilgi görüyor
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Belediyenin hurdadan yaptığı arazi araçları ilgi görüyor

Tefenni Belediyesince hurdaya çıkmış araçların parçaları kullanılarak "TB80" ve "TB15" adı verilen iki benzinli off-road aracı üretildi.

Belediyenin hurdadan yaptığı arazi araçları ilgi görüyor
29.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:05

Tefenni Belediyesince hurdaya çıkmış araçların parçaları kullanılarak "TB80" ve "TB15" adı verilen iki benzinli off-road aracı üretildi.

Belediye, hurdadan ürettiği araçlarla sürdürülebilir çevre ve kalkınma anlayışıyla hayata geçirilen Sıfır Atık kampanyasını destekleyerek ilçede alternatif turizmi geliştirmek istiyor.

Proje kapsamında yaklaşık 4 ayda iki benzinli modelin üretimi gerçekleştirildi.

Araçlarının fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasından sonra 8 ön sipariş alan belediye, bünyesindeki şirketle seri üretime geçmeyi hedefliyor.

"Araçları oldukça ucuza mal ettik"

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, AA muhabirine, projenin ilçede gelişim gösteren ekolojik turizmin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

Asıl mesleğinin elektrik teknikerliği ve otomasyon olduğunu belirten Alagöz, projeyi uygulamak için belediyede bir ekip kurduğunu dile getirdi.

Araçları oldukça ucuza mal ettiklerini vurgulayan Alagöz, küçüğünü 17 bin, büyüğünü ise yaklaşık 27 bin liraya ürettikleri araçlarda ciddi işçilik sergilendiğini ifade etti.

Alagöz, ilçede her geçen gün ekoturizmin geliştiğini belirterek, "Yaylalarımız alternatif turizm ve off-road araçları için çok elverişli. Bu noktada 'Kendi aracımızı kendimiz yapalım.' dedik. Hem atılan araçların hurdalarını değerlendirmiş hem de çöpe gidecek malzemeyi minimize ederek ortaya bir güzellik çıkarmış olduk. Dolayısıyla ilimize, ilçemize ekonomik avantaj sağlayabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Elektrikli arazi aracı üretilecek

Bundan sonra üretecekleri araçlardan birinin elektrikli model olacağına dikkati çeken Alagöz, şöyle devam etti:

"Üretimini tamamladığımız araçlardan 'TB80' adını verdiğimiz büyük boy arazi aracımız 80, 'TB15' küçük boy modelimiz ise 15 beygir gücünde. Araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk önce 5 siparişimiz vardı, son aldıklarımızla 8 ön siparişe ulaştık. İnşallah kısa zamanda bunları da yapar, teslim ederiz. Bu sadece Tefenni'ye ekonomik bir girdi değil aynı zamanda ülkemize de milli katkıdır. Çöpe gidecek hurda bir aracın motorunu, şanzımanını, diferansiyelini revize edip kullanmamız ekonomiye katkı anlamına gelir."

Alagöz, projenin patenti için de gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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