Başkan Özbey'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:17

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Emrullah Özbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



MGC Başkanı Özbey, mesajında, kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarının gününü kutladığını ifade etti. Özbey, "Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakarca çalışarak gelişmeleri halkla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA