Başkan Köse Mehmetçikleri uğurlamaya başladı
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Başkan Köse Mehmetçikleri uğurlamaya başladı

Safranbolu Belediyesi, askerlik görevini yerine getirecek erlere desteğe başladı.

Başkan Köse Mehmetçikleri uğurlamaya başladı
02.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:14

Safranbolu Belediyesi, askerlik görevini yerine getirecek erlere desteğe başladı.

"Vatan sana, sevdiklerin bize emanet" sloganı ile askere gidecek gençlere moral desteği veren ve askeri ihtiyaç çantası armağan eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Birliklerine teslim olacak askerler Başkan Köse'ye ziyarette bulunurken, mektup ve hediyeleri verilmeye başlandı.

Başkan Köse, "Evlatlarımızı vatani görevlerine uğurlamak hem hüzünlü hem gurur verici. İlk gencimizi ağırladık. İhtiyaç duyabileceği eşyaları içeren armağanını takdim ettik. 'Vatan sana, sevdiklerin bize emanet' cümlesini içtenlikle kuruyorum, zira gençlerimiz onlar yokken ailelerinin güven içinde olduğunu ve ihtiyaç duyulduğundan yanlarında olacağımızı bilmesi asker ocağında içlerini rahat tutacaktır. Genç evladımıza hayırlı tezkereler diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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