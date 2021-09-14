Başiskele'de Başyiğit ile Kanal Yolu arasında kolay ulaşım - Haberler
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Başiskele'de Başyiğit ile Kanal Yolu arasında kolay ulaşım

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Başiskele'de Başyiğit ile Kanal Yolu arasında kolay ulaşım

İlimizde artan araç ve insan nüfusunun ihtiyaçları, yeni alternatif ulaşım ağlarının ve alternatif yol projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğini doğuruyor.

İlimizde artan araç ve insan nüfusunun ihtiyaçları, yeni alternatif ulaşım ağlarının ve alternatif yol projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğini doğuruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her geçen gün artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek için Başiskele Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı çalışmalarına devam ediyor.

KÖPRÜ FORE KAZIKLARI ÇAKILDI

Başyiğit ve Kanal Yolu caddelerini birleştirecek betonarme köprünün 45 adet fore kazıkları çakıldı. Köprü kenar ayaklarında temel betonları döküldü. Köprünün perde demir imalatları devam ediyor. Kiraz Deresi ıslah çalışmaları kapsamında taş duvar imalatları sürüyor. Proje kapsamında, 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışması yapılacak.

BETONARME KÖPRÜYLE BİRLEŞECEK

Kiraz Çayı üzerine yapılacak betonarme köprü, dere ıslah çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları sonrası hizmete sunulacak Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birleştirecek yeni yolla her iki cadde arasında ulaşım daha kolaylaşacak. Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılacak proje kapsamında 696 metre uzunluğundaki yeni yol kapsamında yapılacak betonarme köprü, Başyiğit ve Kanal Yolu caddelerini birleştirecek.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Kiraz Deresi üzerinde dere ıslahı çalışmaları kapsamında 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapılacak. 3 bin 490 ton pilent miks temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak. Yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi ile Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.

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Haber: Başiskele'de Başyiğit ile Kanal Yolu arasında kolay ulaşım - Haberler
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