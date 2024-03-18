Kocaeli Başiskele'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar ise meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi Barbaros Eryılmaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar binayı boşaltarak, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşlar ise yangını ve ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ