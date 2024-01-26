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Başiskele'de Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil bariyere çarparak 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Otomobil hurdaya döndü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarparak 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 yolcu ise yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D100 Karayolu yan yol ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 APU 450 plakalı BMW marka otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcu Abdullah Yabar'ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Abdullah Yabar ve sürücü İbrahim Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı yolcu C.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle aracın kağıt gibi ezildiği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Başiskele Kocaeli Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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