Başiskele'de hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde iş makinasına ait istikamet tekeri ile kırıcı ucunun çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen H.Ş, (20) Y.Ş. (14) ile B.A (13) ekiplerce gözaltına alındı.

Y.Ş'nin daha önce ilçede inşaat malzemelerinin çalınması olayına da karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Y.Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.