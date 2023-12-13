Kocaeli Başiskele'de Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ovacık Mahallesi Ezgi Sokak'ta B.S. idaresindeki 41 AJS 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen G.A. yönetimindeki 06 DKY 796 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü G.A. ile diğer otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.