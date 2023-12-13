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Kocaeli Başiskele'de Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

13 Aralık 2023 09:48 Güncelleme: 09:50 Abone Ol

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.