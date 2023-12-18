Üye Girişi
Haberler

Satranççılar Başiskele'nin gururu oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Başiskeleli çocuklar dereceye girerek, başarı elde etti.

Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Başiskeleli çocuklar dereceye girerek, başarı elde etti.

"Genc-i Ala Gençlik Modeli" kapsamında ilçede açılan ücretsiz spor okullarında karateden basketbola, cimnastikten satranca, yüzmeden güreşe 8 farklı spor branşında eğitim gören çocuklardan yetenekleri keşfedilen geleceğin sporcuları şampiyonalarda yarışmalara katılıyor. Bu çerçevede, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından 16-17 Aralık tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği (7-12 Yaş) Turnuvası'na Başiskele'den 22 öğrenci katıldı. 12 kategoride toplamda 423 öğrencinin kıyasıya mücadele verdiği turnuvada 6 Başiskeleli satranç oyuncusu dereceye girerek büyük başarı elde etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başiskele Gençlik Kocaeli Turnuva Spor Haberler

Bakmadan Geçme

18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title