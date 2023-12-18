Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Başiskeleli çocuklar dereceye girerek, başarı elde etti.

Satranççılar Başiskele'nin gururu oldu

Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'na katılan Başiskeleli çocuklar dereceye girerek, başarı elde etti.

"Genc-i Ala Gençlik Modeli" kapsamında ilçede açılan ücretsiz spor okullarında karateden basketbola, cimnastikten satranca, yüzmeden güreşe 8 farklı spor branşında eğitim gören çocuklardan yetenekleri keşfedilen geleceğin sporcuları şampiyonalarda yarışmalara katılıyor. Bu çerçevede, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından 16-17 Aralık tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli Küçükler Satranç İl Birinciliği (7-12 Yaş) Turnuvası'na Başiskele'den 22 öğrenci katıldı. 12 kategoride toplamda 423 öğrencinin kıyasıya mücadele verdiği turnuvada 6 Başiskeleli satranç oyuncusu dereceye girerek büyük başarı elde etti. - KOCAELİ