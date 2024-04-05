Kocaeli Başiskele'de Kavga: 2 Kişi Silahla Yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi silahla yaralandı.

Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak için R.K. ve M.K. araya girdi.

Y.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu kavgayı ayırmaya çalışan R.K. ve M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.