Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunan 100 yaşındaki çınar ağacı, bakım çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde tarihe tanıklık eden ağaçlara yönelik bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kılıçarslan Mahallesi İsmail Demircan Caddesi'nde 100 yıllık çınar ağacının yıkılma ve çürüme tehdidi altında bulunduğunu belirledi.

İlk olarak ağaçta oluşan hasara müdahale eden ekiplerce, budama ile böcek ve mantar ilaçlarıyla yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu yapıldı.

Daha sonra ağaç gövdesi üzerindeki kovuk içerisindeki çürükler temizlenerek ölmüş dokular ortadan kaldırıldı.

Temizleme işleminin ardından kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü.

İlaçlama çalışmasından sonra tedavi edilen bölgenin kapatma işlemini yapan ekipler, ayrıca ağacın kurumuş, tehlike arz eden ve kırılma riski taşıyan dallarını da budadı.