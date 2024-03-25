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Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm ve Boya Dükkanında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yan yana bulunan geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Başiskele ilçesi Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm ve boya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, patlamalar yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı geri dönüşüm fabrikası ve boya dükkanını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başiskele İtfaiye Kocaeli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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