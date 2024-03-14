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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, spor kulüpleriyle iftarda buluştu

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Özlü, spor alanında yapılan çalışmalara değinerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Başiskele Belediyesi Antik Köfte ve Restoran'da düzenlenen iftar programında konuşan Özlü, spor alanında yaptıkları çalışmalara değindi.

Ramazan ayında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü, "Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olarak bizlere daha çok güç ve kuvvet veriyor. Bu güçlü birlikteliğimizle, ilçemizde sportif başarılarımızın daha çok aratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da "Bu özel ve müstesna günlerde bizleri bu güzel iftar sofrasında bir araya getiren ve desteğini her zaman hissettiğimiz Belediye Başkanımız Yasin Özlü'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, ilçedeki amatör spor kulüplerin yöneticileri, teknik heyet ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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