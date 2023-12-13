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Kocaeli'de Yüzer Havuz Battı, İnsanlar Denize Atladı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi'ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi'ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü.

Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Yachtley Tersanesi'nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtarıldı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Batan yüzer havuzdan denize atladılar

Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez'ine atlayan kişilerin olduğu görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele Kocaeli Güvenlik Acil Durum Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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