Kocaeli'de Otomobil Uçurumdan Dere Yatağına Uçtu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 35 metrelik uçurumdan dere yatağına uçtu. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Aydınkent Mahallesi Işıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. yöntemindeki 34 FJA 063 plakalı Peugeot marka otomobil, yolun karanlık ve dar olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metrelik uçurumdan dere yatağına uçtu. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde sıkışan sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çekici yardımıyla araç dere yatağından çıkarılırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ