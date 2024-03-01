Kocaeli Başiskele'de Akrilik Levha Fabrikasında Yangın
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan akrilik levha fabrikasında çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akrilik levha fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Yaylacık Mahallesi Halilağa Sokak'ta bulunan akrilik levha fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.