Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ortopedik engelli çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 9 yaşına giren ortopedik engeli bulunan Muhammed'e doğum günü sürprizi yaptı.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve İbrahim Salhan çiftinin oğulları Muhammed, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Başkan Özlü, Muhammed'in doğum gününü tebrik ederek, hediyesini verdi. Hem pastasını üfleyen hem de hediyesini alan Muhammed'in mutluluğu gözlerinden okundu. - KOCAELİ