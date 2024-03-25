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Kocaeli Başiskele'deki Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, 21 araç ve 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başiskele İtfaiye Kocaeli İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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