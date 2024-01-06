Başiskele Belediyespor, KB Hereke Yıldız Spor maçına hazırlanıyor
Başiskele Belediyespor, Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden takımı KB Hereke Yıldız Spor ile kendi sahasında karşılaşacak. Maç, Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Başiskele Belediyespor, düşme hattından uzaklaşmak için bu kritik maçı kazanmayı hedefliyor. Taraftarlara çağrıda bulunan Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay, takımlarını desteklemelerini istedi.
Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Başiskele Belediyespor, kendi sahasında yarın KB Hereke Yıldız Spor'a karşı mücadele verecek.
Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Başiskele Belediyespor ile KB Hereke Yıldız Spor kozlarını paylaşacak. 17 puanla 9. sırada yer alan Başiskele Belediyespor, bu kritik sınavı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Taraftarlara seslenen Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay, maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını, futbolcuları desteklene çağrısında bulundu. - KOCAELİ