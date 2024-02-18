Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Başiskele ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

Proje kapsamında ilçelerde Başiskele'deki Kılıçarslan, Şehitekrem, Paşadağ mahallelerinde ikamet eden 10 aileyi ziyaret eden Yavuz, durumlarını yerinde inceleyerek hal ve hatırlarını sordu.

Ailelerin taleplerini dinleyen Yavuz, ihtiyaçların giderilmesi noktasında ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Şehit Jandarma Er Engin Özkaradeniz'in babaevine de ziyarette bulunan Vali Yavuz, aileyle sohbet etti.

Vali Yavuz, şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, "Devletimiz her zaman yanınızdadır. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretler esnasında rastladığı vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti, esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.