BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ağıla baskın yapıldı.

Burada yapılan aramalarda 2 bakır borulu soğutma haznesi, 4 litre etil alkol, kapağında bakır boruların takılabilmesi için aparat bulunan düdüklü tencere, 2 şişe anason yağı, 1 şişe alkole renk verecek boyar madde, 1 şişe viski kiti, 1 şişe alkol kiti, 1 şişe gliserin, 1 şişe cin kiti, 1 şişe aroma kiti, alkolmetre, binometre, sıvı termometresi, refraktemetre ile plastik ölçü kabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.