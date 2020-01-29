29.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:17

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (4)

BAKAN SELÇUK'TAN ZİYARETLER

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu için Antalya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Bakan Selçuk'a meşhur Döşemealtı halısı hediye etti.

Bakan Selçuk ziyaretlerin ardından Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle buluştu. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamındaki buluşmada Bakan Selçuk'a, Vali Münir Karaloğlu, Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan eşlik etti.

Kaynak: DHA

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