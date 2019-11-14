Bakan Pakdemirli: "4,31 milyon hektarı DSİ tarafından sulamaya açılarak, çiftçilerimize 32 milyar...

14.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:33

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baraj sayımızı, yüzde 205 artışla, 841'e, HES sayımızı, yüzde 570 artışla, 650'ye, Gölet ve Bent sayımızı, yüzde 164 artışla, 602'ye, sulama tesisi sayımızı, yüzde 76 artışla, 3 bin 105'e, taşkın kontrol sayımızı, yüzde 97 artışla, 9 bin 894 adede çıkardık.Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazimizin, 6,6 milyon hektarını sulamaya açtık. Bu alanın 2018 yılı sonu itibariyle, 4,31 milyon hektarı DSİ tarafından sulamaya açılarak, çiftçilerimize 32 milyar lira yıllık net gelir artışı sağladık" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği için Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısına katıldı.



Devlet Su İşleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Pakdemirli'nin yanısıra Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ve çok sayıda davetli katıldı.



Son 17 yılda, suya yön veren çalışmalar yaparak, suların ülke ekonomisine kazandırıldığını belirten Pakdemirli,"Baraj sayımızı, yüzde 205 artışla, 841'e, HES sayımızı, yüzde 570 artışla, 650'ye, Gölet ve Bent sayımızı, yüzde 164 artışla, 602'ye, sulama tesisi sayımızı, yüzde 76 artışla, 3 bin 105'e, taşkın kontrol sayımızı, yüzde 97 artışla, 9 bin 894 adede çıkardık.Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazimizin, 6,6 milyon hektarını sulamaya açtık. Bu alanın 2018 yılı sonu itibariyle, 4,31 milyon hektarı DSİ tarafından sulamaya açılarak, çiftçilerimize 32 milyar lira yıllık net gelir artışı sağladık" dedi.



Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alanın 8,2 milyon hektarında toplulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli,"Bugün itibariyle toplulaştırması tamamlanan alan 4 milyon hektardır. 2020 yılında da, toplulaştırma çalışmaları devam eden 1 milyon 430 bin dekar arazinin, tescil işlemlerini inşallah bitirmiş olacağız. İlk etapta 100 adet yeraltı barajı ve suni besleme yeri tespit ettik. 2020 yılında 10 adet yeraltı barajı yapmayı planlıyoruz ve 2021 yılında kullanıma açıyoruz. Çiftçilerimizin tarla içi modern sulama sistemleri kurabilmeleri için Yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda 31 bin 600 projeye 531 Milyon Lira destek sağladık"dedi



"Bugün itibariyle toplulaştırması tamamlanan alan 4 milyon hektardır"



Dünyada ve Ülkemizde suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında, tarım sektörünün açık ara ön plana çıktığını söyleyen Bakan Pakdemirli,



"Ülkemizde sarf edilen suyun yüzde 74'üne karşılık gelen, 40 milyar metreküp su, tarım sektöründe kullanılmaktadır. İşte tam da burada, biz de Bakanlık olarak politikalarımıza yön verirken, kıt kaynakları, nasıl daha verimli ve sürdürülebilir kullanırız, onun hesabını yapıyoruz" diye konuştu.



"17 yılda uygulanan tasarruf tedbirleri meyvesini verdi"



Bakanlık olarak, 255 meteoroloji istasyonunun verilerini dikkate alarak, 86 bitkinin bitki su tüketimini hesaplayarak, "Türkiye'de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehber"ini hazırladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli şöyle konuştu; "Tarımsal desteklerimizde; yer altı sularının yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtı tespit edilen havzalarda ekilen nohut, mercimek ve yem bitkilerine ilave yüzde 50 fark desteği veriyoruz. İşte bu durum, tarımsal sulama konusundaki farkındalığın, artık yalnız devlet nezdinde değil, milletin nazarında da ilgi görmesini, STK'ların gündeminde de ele alınması gerektiğini, topyekun bir mücadele içinde olmamızın lüzumunu ortaya koymaktadır. Bizim 17 yıldır, tarım sektöründe uyguladığımız tasarruf tedbirleri ile su tasarrufu sağlayan modern sulama şebekelerinin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımız, hamdolsun birer birer meyvesini verdi."



"Yağmurlama sulamada yüzde 35, damla sulamada ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlamayı gerçekleştirdik"



2000'li yılların başında tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama şebekelerinin oranının bugün itibariyle yüzde 28'e yükseldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "İnşaatı devam eden projelerimizde ise bu oran yüzde 94 mertebesindedir. Diğer yandan; sulamalarda basınçlı borulu şebekeye geçmek suretiyle; iletimde sızma ve buharlaşma kayıplarını minimum seviye indirerek, tarla randımanını maksimum seviyeye yükseltmeyide başardık. Böylelikle, yağmurlama sulamada yüzde 35, damla sulamada ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlamayı gerçekleştirdik. Ülkemiz de, su zengini bir ülke olmamasına rağmen,son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ve geliştirdiğimiz tekniklerle, su ile toprağı akıllıca buluşturabilecek işlere imza attık. Bunlardan biri, Adıyaman Samsat Pompaj Sulamasında GES çalışmalarıdır ki; Ülkemizin enerji politikalarındaki "enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji dağılımındaki oranının arttırılması" stratejisine uyumlu olarak Adıyaman'da pilot sahada GES çalışmalarına başladık! Bunun yanında, açık sulama şebekelerinin rehabilitasyonunu, yenileme projeleriyle hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda, 25 adet projeyi yakın bir zamanda tamamlayarak, 220 bin dekar sahaya hizmet veren sulama şebekesini modernize ettik. Halihazırda, 780 bin dekar tarım arazisine hizmet veren sulama şebekesinde ise inşaat çalışmaları devam etmektedir"diye konuştu.



Pakdemirli projeyle, Su tasarrufu sağlamayı, sulama tesislerinin fonksiyonlarını ve verimlerini artırmayı,çiftçilerin faydalanma süresini ve şartlarını iyileştirmeyi, İşletme ve bakım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak ve toprakta tuzluluk gibi sorunların ortaya çıkmasına engel olmayı amaçladıklarını belirtti.



"Modern sulama şebekeleri bugün itibari ile yüzde 28'e yükselmiştir"



Ülkemizde sarf edilen suyun yüzde 74'üne karşılık gelen 40 milyar metreküp suyun tarım sektöründe kullanıldığına dikkat çeken Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, tarım sektöründe kullanılacak tasarruf tedbirlerinin çok kıymetli olduğunu belirterek," 2000'li yılların başından buyana büyük ölçüde su tasarrufu sağlayan modern su şebekelerinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar meyvesini vermiştir. Modern sulama şebekeleri bugün itibari ile yüzde 28'e yükselmiştir. Devam eden projelerimizin yüzde 94 gibi önemli kısmı basınçlı borulu olarak inşa edilmektedir. Sulamalarda basınçlı burulu şebekeye geçilmesiyle iletimde sızma ve buharlaşma kayıpları minimum seviyeye indirilmekte, tarla içi sulama sistemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak tarla randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Yağmur lama sulamada yüzde 35 damla sulamada ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi.



Program sonunda Bakan Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame 'ye hediye takdiminde bulundu. Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte program kapsamında hazırlanan serginin açılışı yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA