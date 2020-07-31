Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya'da bayram namazının ardından çorba dağıttı
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Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya'da bayram namazının ardından çorba dağıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk bayram namazının ardından vatandaşlara çorba ikram etti.

Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya'da bayram namazının ardından çorba dağıttı
31.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk bayram namazının ardından vatandaşlara çorba ikram etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan ilk bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Bayram namazı öncesi cami içerisindeki yerlerini alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazlarını kılmak için saf tuttu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da bayram namazını Ayasofya'da kıldı. Kılınan bayram namazının ardından Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Turan, namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram etti. Fatih Belediyesi tarafından ayrıca Ayasofya hatırası bez çanta ve seccadesi olmayanlara tek kullanımlık seccade verildi. Aynı zamanda 10 bin adet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anısına madalyon dağıtıldı.

"Son 1 haftada çok büyük bir ziyaretçi akını var"

86 yıl aranın ardından özlemin son bulduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Ayasofya'da ilk bayram namazını milletimizle beraber kıldık hamdolsun. Bakanımız, valimiz hep birlikte çorba dağıttık. Buranın her tarafı tarihi, milyonlarca insan gelerek ziyaret ediyor ama Ayasofya 86 yıllık özlem. Son 1 haftada çok büyük bir ziyaretçi akını var. Bugün de bunu gördük. Günün anısına Ayasofya madalyonunu hatıra olarak bastırdık" dedi.

"Bir sürü mesaj geliyor, herkes burada olmak istiyor"

Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Murat Kul, "Çok mutluyuz. Gurur duydum, buraya bisikletle geldim. Gaziosmanpaşa'dan geldim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan böyle bir şey yaptı. Fatih Belediyesine, başkanına, personeline teşekkür ederim. Hatıra madalyonumu aldım, saklayacağım. Almanya'dan kısa bir süre önce geldim. Bir sürü mesaj geliyor, herkes burada olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu atmosferi yaşamak ayrı bir duygu"

Erken saatlerde Ayasofya'nın avlusuna gelerek namazı beklediğini söyleyen Semir Bilgiç ise, "Çok şükür, kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok şükür, bu atmosferi yaşamak ayrı bir duygu. Saat 6'dan beri buradayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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