Bakan Çavuşoğlu, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temasların başlatıldığını söyledi
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Bakan Çavuşoğlu, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temasların başlatıldığını söyledi

24.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:04
Bakan Çavuşoğlu, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temasların başlatıldığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan geminin Gabon karasularında olduğunu, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için gerekli temasların tüm ülkelerle başlatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan geminin Gabon karasularında olduğunu, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için gerekli temasların tüm ülkelerle başlatıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'a ve mürettebata ilişkin son gelişmeleri NTV'de katıldığı canlı yayında anlattı. Geminin yabancı bandıralı, yabancı bir armatörün gemisi olduğunu ancak mürettebatı bir Türk firmasının sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Yani gemi Türk şirketine ait değil. İçindeki 19 personel Türk, 1 tanesi Azerbaycan vatandaşı. Maalesef Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz vefat etti." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la konuya ilişkin dün görüştüğünü hatırlatarak "Cenazemizi de alıp Türkiye üzerinden Azerbaycan'a göndermek için her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, konsolosluk birimleri şu anda çalışıyor." diye konuştu.

Geminin Gabon karasuları içinde olduğunu ve Port Gentil limanına yanaşmak için beklediğini söyleyen Çavuşoğlu, Gabon'dan teknik personel talebinde bulunulduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Gemi yanaşır yanaşmaz cenazemizi alıp orada gerekli işlemleri yapacağız." dedi.

"Vatandaşlarımızın kurtarılması için gerekli temasları başlattık"

Türkiye'nin Gabon nezdindeki Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın bu sabah ilk uçakla Port Gentil'e ulaştığını ve süreci yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için de gerekli temasları tüm ülkelerle başlattık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, geminin sahibi şirketin de gerekli tüm çalışmaları yürüttüğünü, hukukçular, sigorta şirketleri ve gemiye personel sağlayan şirketle de temasta olduklarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı kaçıran bu haydutlar, korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Bunlar belli bir zaman geçtikten sonra, daha önce de bizim gemilerimize, başka ülkelerin gemilerine saldırılar oldu. Onlar belli bir zamandan sonra arayıp taleplerini iletiyorlar. Ama her türlü hazırlık ve çalışma yapıldı." diye konuştu.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı. Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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