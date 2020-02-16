Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü
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Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

16.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:02
Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Mesrur Barzani ile görüştü

Almanya, ()- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bakan çavuşoğlu, mesrur barzani ile görüştü
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