Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA