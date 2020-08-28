Bafra'da uyuşturucuya geçit yok
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Bafra'da uyuşturucuya geçit yok

Samsun'un Bafra ilçesinde dişi Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

Bafra'da uyuşturucuya geçit yok
28.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:15

Samsun'un Bafra ilçesinde dişi Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasında Samsun-Sinop karayolu üzerinde R.G'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 7,60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Tahkikatı derinleştiren ekipler Sarıkaya Mahallesi'nde İ.G'ye ait ikamete düzenledikleri baskında 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.G., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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