BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı
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BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı

13.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:44
BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanlığı vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.

Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ve BAE 20 Ekim'de karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma imzalarken, İsrail yönetimi 22 Kasım'da anlaşmayı onaylayarak BAE vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine onay verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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