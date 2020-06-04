Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması
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Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması
04.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:31

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Azerbaycan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayısında ciddi artış kaydedilmesi üzerine hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra Kovid-19 vaka sayısının giderek arttığının ve yeni enfekte olanlarla iyileşenler arasındaki farkın 200'ün üzerine çıkması sonucunda söz konusu kararın alındığı vurgulandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması 6 Haziran'da başlayacak

İlk etapta turuncu bölge olarak işaretlenen başkent Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonundan itibaren uygulanmaya başlanacak. Karara göre 6 Haziran'da yerel saatle 00.00'dan 8 Haziran 06.00'ya kadar vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Belirtilen bölgelerde devlet kurumlarında çalışanların mesaisi 14.00'e kadar kısıtlandı.

Sokağa çıkma yasağı süresince market, restoran, kafe ve mağazalar kapalı kalacak. Genelgede yasak süresince kamu ve özel sağlık kuruluşları, zorunlu kamu hizmetinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, doğal gaz, elektrik petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, radyo ve televizyon kuruluşları, telekomünikasyon hizmetlerini sağlayan kurum ve kuruluşlar, demiryolu, kara, deniz, havayoluyla yük taşımacılığı yapan yerlerin açık kalacağı aktarıldı.

Özel araçlarla yola çıkmak yasak

Yasak süresince ayrıca ambulans, itfaiye, makam, kaza ve onarım araçlarından başka özel araçların hareketine izin verilmeyecek. Yasağı kapsamayan kurum ve kuruluşların personeli ve araç sahipleri, e-devlet üzerinden izin aldıktan sonra evlerinden çıkabilecek. Yasağı delen kişilere ise cezai yaptırım uygulanacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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