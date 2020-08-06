Aydın'da protokolün katılımıyla koronavüris denetimi
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Aydın'da protokolün katılımıyla koronavüris denetimi

Aydın'da protokolün katılımıyla koronavüris denetimiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceği duyurusu üzerine Aydın'da da tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı.

06.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:19

Aydın'da protokolün katılımıyla koronavüris denetimi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceği duyurusu üzerine Aydın'da da tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetime katılan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, "Hedefimiz kimseyi cezalandırmak değil" dedi.

Aydın'ın Efeler İlçesinde Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay önderliğinde Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes ve zabıta ile polis ekipleri katıldı. Ekipler önce şehir içi yolcu otobüs ve minibüslerini ardından da lokanta ve kahvehaneleri denetledi. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, esnaflara maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyene dikkat edilmesi konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz duyurusuyla 81 ilde olduğu gibi Aydın ve ilçelerinde de gün boyu pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve diğer tüm yaşam alanlarında kontrollerin gün boyu süreceği belirtildi.

'NE KADAR ÖZEN GÖSTERİRSEK, O KADAR BAŞARILI OLACAĞIZ'

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay gazetecilere yaptığı açıklamada; "Koronovirüs ile ilgili kontrollerini her zaman olduğu gibi devam ettiklerinin bir göstergesidir. Bugün ki çalışmada hepimizin sağlığı için yapılan bir çalışma olacak. Hedefimiz kimseyi cezalandırmak değil. Kurallara uymayan insanları uyararak ikna etmeye çalışıyoruz. Ne kadar özen gösterirsek, o kadar başarılı olacağız. Herkesin kendini çok ciddi anlamda koruması gereken bir hastalıkla karşı karşıyayız. Görevliler ve bizler ne kadar üzerimize düşeni yapsak da herkes kendi sorumluluğunu yerine getirmezse bu hastalığı yenemeyiz. Bu virüs hepimizle bulaşır ve yapacağını yapar. Hiç düşünmediğiniz anda anne, baba ve hasta kardeşinizi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden umursamazlık gösterme lüksümüz yok. 'Sağlığımız İçin Hepimiz İçin' sloganıyla tüm Türkiye'de tüm yetkililer bugün sahadalar. Bugün gün boyunca her yer denetlenecek. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Başkalarını düşünerek, en yakınlarını düşünerek, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyun. Bir süre halay çekmeyelim, taziye ziyaretine gitmeyelim ve bayramlaşmayalım. Dayanalım ve hastalığı yenmek için çaba gösterelim. Bu kontrolleri gerekirse her gün yapacağız" dedi.

Aydın'da protokolün katılımıyla koronavüris denetimi

Kaynak: DHA

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