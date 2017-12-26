Avustralya Uyruklu Deaş'lı Teröristin Yargılandığı Dava

Kilis'te sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Avustralya uyruklu sanık Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.



Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" ve örgütün "Avustralya temsilcisi olmak" suçundan yargılanan Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.



Duruşmada sanığa terör örgütünün "Avustralya temsilcisi" olduğu iddiasıyla Avustralya hükümetinin iade talebinde bulunduğu, sürecin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben terör örgütü DEAŞ'ın Avustralya temsilcisi değilim. Benim öyle bir suçum yok, herhangi bir ilgim ve alakam da yok." dedi.



Prakash'ın avukatı Mehmet Alper Ünver de bir yıldır tutuklu bulunan müvekkiliyle ilgili delillerin toplandığını, tutukluluk halinin devamına gerek kalmadığını bu nedenle adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.



Savunmanın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşmayı çok sayıda yabancı gazeteci de izledi.



Tutuklu sanık Neil Chistopher Prakash, Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken 24 Ekim'de yakalanmıştı. Sanığın terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenmişti.